PRF apreende cerca de 7,5 quilos de drogas

Os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizavam ações de fiscalização durante a madrugada de segunda-feira (8), quando abordaram um automóvel T-Cross. A ação ocorreu em trecho da BR-101, em Torres, próximo ao limite com Passo de Torres, em Santa Catarina (SC).

De acordo com a PRF, o veículo, com placas de São Paulo (SP), estava sendo conduzido por um homem de 35 anos, natural de Petrópolis (RJ). Durante buscas no carro, os policiais encontraram aproximadamente 7,5 quilos (kg) de entorpecentes escondidos no porta-malas. Foram apreendidos 2,6kg de haxixe e 4,85kg de skunk (super-maconha).

O motorista do automóvel relatou que havia pego a carga em Pelotas, no Sul do Estado, e deveria entrega-la na capital de SP. Sem antecedentes criminais, o indivíduo acabou sendo preso e foi levado a Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência.

CRÉDITO: PRF