PRF apreende cerca de 7,5 quilos de drogas

PRF apreende cerca de 7,5 quilos de drogas

Os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizavam ações de fiscalização durante a madrugada de segunda-feira (8), quando abordaram um automóvel T-Cross. A ação ocorreu em trecho da BR-101, em Torres, próximo ao limite com Passo de Torres, em Santa Catarina (SC).

De acordo com a PRF, o veículo, com placas de São Paulo (SP), estava sendo conduzido por um homem de 35 anos, natural de Petrópolis (RJ). Durante buscas no carro, os policiais encontraram aproximadamente 7,5 quilos (kg) de entorpecentes escondidos no porta-malas. Foram apreendidos 2,6kg de haxixe e 4,85kg de skunk (super-maconha).

O motorista do automóvel relatou que havia pego a carga em Pelotas, no Sul do Estado, e deveria entrega-la na capital de SP. Sem antecedentes criminais, o indivíduo acabou sendo preso e foi levado a Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência.

CRÉDITO: PRF

Traficantes são presos na região

Traficantes são presos na região

Quatro pessoas são presas durante Operação

Quatro pessoas são presas durante Operação

Mulher fica ferida em acidente na ERS-407

Mulher fica ferida em acidente na ERS-407