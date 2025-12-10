Mulher fica ferida em acidente na ERS-407

Os agentes do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) foram acionados na manhã de segunda-feira (8), após um acidente de trânsito ser registrado na ERS-407, em Capão da Canoa. A colisão envolvendo um Fiat Mobi e um Fiat Argo ocorreu na rótula de acesso a ERS-389 (Estrada do Mar).

A passageira do Argo acabou se ferindo. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada de ambulância ao Hospital Santa Luzia, em Capão. Já os motoristas dos dois veículos não se feriram. Eles foram submetidos ao teste do etilômetro, dando ambos negativos para consumo de bebida alcoólica.

CRÉDITO: Divulgação