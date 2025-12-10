Traficantes são presos na região

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na noite de quinta-feira (4), um homem foi preso em Capão da Canoa. A prisão foi efetuada pelos agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) e ocorreu no bairro Capão Novo.

De acordo com a BM, os Policiais Militares (PMs) realizavam patrulhamento de rotina na cidade quando resolveram abordar um indivíduo em atitude suspeita. O sujeito, de 26 anos, já tinha antecedentes por homicídio, vias de fato e tráfico. Ele foi preso em flagrante carregando uma bolsa contendo um revólver calibre 38 milímetros (mm) municiado, 18 pedras de crack e 52 porções de maconha, além de um aparelho celular.

Já na manhã de domingo (7), outro homem foi preso por tráfico na região, desta vez em Osório. Os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizavam patrulhamento de rotina, quando resolveram abordar um indivíduo de 18 anos. O sujeito, que já tinha passagens policiais, foi detido carregando 38 porções de crack uma balança de precisão e 60 reais.

Todos os criminosos detidos foram conduzidos a Delegacia de Polícia (DP) para registro das ocorrências e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão a disposição da Justiça.

Homem foi preso em Osório com dinheiro, balança de precisão e entorpecentes.

CRÉDITOS: BM