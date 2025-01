Projeto Verão AGAS chega ao Litoral Norte

A Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS), em parceria com a prefeitura de Imbé e o Superbom Supermercados, realizará a partir de quinta-feira (23), o Projeto Verão AGAS 2025. A iniciativa oferece oficinas gratuitas e distribuição de brindes em sua escola móvel.

As atividades abrangem cuidados com a saúde, culinária e lazer, e ocorrerão até sábado (25), sempre a partir das 16h. Além disso, no último dia do Projeto Verão, está prevista a será arrecadação de donativos, os quais serão doados para o Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Querência do Imbé. A ação apoiar os projetos sociais desenvolvidos pelo núcleo no município.

A escola móvel da AGAS ficará estacionada na Avenida Beira-Mar, em frente ao Hotel Samburá, no Centro de Imbé. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente no local.

CRÉDITO: Divulgação