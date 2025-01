Projetos sociais com incentivos fiscais da Irani beneficiam mais de 12 mil pessoas

Uma das principais indústrias de papel e embalagens sustentáveis do Brasil, a Irani beneficiou mais de 12 mil pessoas ao longo do ano passado com projetos sociais. Por meio de Leis de Incentivos Fiscais, a empresa direcionou R$ 4,5 milhões para essas ações, todas nas comunidades onde a companhia opera, abrangendo os estados de Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, além do Rio Grande do Sul.

Entre as instituições beneficiadas, está o Instituto CrêSer – Karatê Kid. Foram contemplados os núcleos de iniciação esportiva na modalidade de Karatê em Balneário Pinhal e São José do Norte, além do Envelhecer em Movimento – Núcleo de iniciação esportiva na modalidade de vôlei adaptado para idosos, também de Pinhal. A presidente do Instituto CrêSer, Bruna Barp, destaca que os jogos de vôlei adaptados para os idosos promovem a melhoria das capacidades físicas e cognitivas que homens e mulheres necessitam no dia a dia – como força, agilidade, flexibilidade e a atenção -, além de valorizar a convivência, a troca de experiências e a construção de novas amizades.

O alinhamento com a Política de Sustentabilidade e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) foi um dos critérios de escolha da Irani para selecionar os projetos que receberiam o aporte. O diretor de Pessoas, Estratégia e Gestão da Irani, Fabiano Alves de Oliveira, afirma que esses investimentos têm sido direcionados a áreas estratégicas como educação, saúde, cultura e meio ambiente, sempre com o objetivo de fortalecer a infraestrutura comunitária e melhorar a qualidade de vida das pessoas. “Projetos que promovem a capacitação profissional, a preservação ambiental e o apoio a programas sociais são exemplos concretos do compromisso da Irani em atuar como agente de transformação nas regiões onde está presente”, destaca o executivo.

VALORES INVESTIDOS

Lei de Incentivo à Cultura – R$ 1,8 milhão;

Lei de Incentivo ao Esporte – R$ 1,2 milhão;

Fundos da Infância – R$ 620 mil;

Fundos do Idoso – R$ 620 mil; e

Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon) – R$ 200 mil.

IRANI

Fundada em 1941, a Irani Papel e Embalagem é hoje uma das líderes do setor de embalagens sustentáveis no Brasil. Controlada desde 1994 pelo Grupo Habitasul, tradicional grupo empresarial da região Sul do país, produz papéis para embalagens, chapas e caixas de papelão ondulado, além de resinas naturais de pinus, breu e terebintina, assegurando o fornecimento de produtos de matéria-prima renovável com alta qualidade. Alinhada às boas práticas da economia circular, tem produção integrada às florestas próprias e utiliza energia autogerada. A empresa conta com unidades produtivas localizadas em Vargem Bonita (SC), Santa Luzia (MG), Indaiatuba (SP) e Balneário Pinhal, além de responder pela gestão de florestas em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Com escritórios em Porto Alegre (RS) e Joaçaba (SC), tem em seus quadros mais de 2,3 mil colaboradores.