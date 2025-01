Prefeitura irá arcar com gastos de paciente com meningite

OSÓRIO – A Administração Municipal resolveu acatar a decisão Judicial e irá arcar com os custos da internação de um morador local. Yago Lima Martins, de 29 anos, está internado no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), com meningite, e necessita, com urgência, de uma vaga de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) em alguma instituição de saúde da capital.

Devido ao estado grave de Yago, a família do paciente chegou a fazer uma campanha nas redes sociais para arrecadar fundos para internação em um hospital particular, visto que pelo Sistema Único de Saúde (SUS) não há vagas. Diante da urgência, a família chegou a conseguir uma vaga no Hospital Mãe de Deus, no entanto, o custo diário da internação é de mais de cinco mil reais por dia. Após ser notificada, a prefeitura divulgou no sábado (18), em suas redes sociais, uma nota onde se pronunciou sobre o caso. “O importante nessas horas, é que seja respeitado não somente o laudo médico, a intervenção e a garantia de que tudo que tem que ser feito, do ponto de vista da saúde pública e do conforto do paciente, seja atendido. E o poder público cumpre com essa parte”, disse o prefeito Romildo Bolzan Júnior, por meio de comunicado.

Com 29 anos, Yago Martins sofre de meningite.

CRÉDITO: Divulgação