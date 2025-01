Polícia realiza ações em praias da região

A Polícia Civil (PC) seguirá realizando até o final do Verão ações pelas praias do Litoral Norte gaúcho. No último final de semana, quatro praias da região receberam as iniciativas multidisciplinares, as quais têm objetivo de promover lazer, integração social e fortalecer os vínculos comunitários.

Em Torres e Tramandaí, houve uma oficina de trânsito, onde as crianças puderam aprender, de forma lúdica, regras essenciais de segurança no trânsito. Após a parte educativa, elas tiveram a oportunidade de se divertir ao participarem de passeios com os minibuggies. Já em Arroio do Sal e Balneário Pinhal, aconteceram as Minirrústicas, com a participação de dezenas de crianças de zero a 12 anos de idade. Todos elas receberam camisetas e medalhas de participação.

CRÉDITOS: PC