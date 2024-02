Professor Silvestre dá nome à quadra poliesportiva do Campus do Instituto Federal

OSÓRIO – Foi realizada na manhã de segunda-feira (26), a inauguração da quadra poliesportiva do Campus do Instituto Federal do RS (IFRS). A estrutura conta com 980 metros quadrados (m2). Ao todo, foram investidos a quantia em dinheiro no valor de 910 mil reais.

O Projeto teve início no dia 03 de fevereiro de 2020, tendo prazo inicial para conclusão das obras em 180 dias (seis meses), com previsão de inauguração para agosto do mesmo ano. Porém, a inauguração acabou precisando ser adiada, devido a inúmeros contratempos. Passado mais de um ano do início das obras, uma nova data estava prevista para a inauguração da quadra, no dia 19/02 de 2021. Entretanto, um temporal danificou parte da cobertura, impossibilitando a abertura oficial do espaço na ocasião.

Após o ocorrido, a instituição recebeu um recurso vindo da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério da Educação (MEC) para mais uma etapa da obra, dando início ao fechamento das laterais da quadra e a construção de arquibancadas. Essa segunda fase começou em 30/10 de 2022, mas enfrentou outro empecilho quando a empresa contratada abandonou a obra sem concluí-la. Somente em outro do ano passado, uma nova contratação foi efetuada para assegurar a conclusão das obras pendentes na quadra poliesportiva, finalizando todo o imbróglio com a inauguração do local em 26 de fevereiro de 2024, exatamente quatro anos e 23 dias após o início dos trabalhos.

Com a presença de autoridades locais, a direção do Campus, estudantes, professores, funcionários e a comunidade em geral, a quadra poliesportiva foi finalmente inaugurada, recebendo o nome de Professor Silvestre Leão de Oliveira.

HOMENAGEADO

Silvestre Leão de Oliveira faleceu em 21 de outubro de 2021, aos 75 anos, vítima de problemas no pulmão. Um incentivador dos esportes no município, principalmente do atletismo, o professor contribui para a realização de diversas provas na cidade, como a Rústica da Borússia. Atleta, Silvestre participou de diversas edições da São Silvestre, em São Paulo (SP) e, todos os anos, estava presente na Corrida da Chama do Fogo Simbólico, em Osório.

Como professor, ele lecionou em diversas escolas da cidade, sempre levando seus alunos a disputarem várias competições como os Jogos Escolares e a Olimpíada Estudantil. Ele também tinha um programa na Rádio Osório, intitulado Plantão Esportivo, onde demonstrava seu conhecimento e paixão pela prática esportiva. Já em 2019, Silvestre foi homenageado pela Associação Educa Hoje com o Troféu Mestre Social.