Osoriense vence Nova Miss Teen RS

No último sábado (24), ocorreu a final do concurso de beleza Nova Miss Teen RS. O evento ocorreu na cidade de Gramado, na Serra gaúcha. Após superar dezenas de candidatas de todo o Estado, a osoriense Gabrielli Aresi derrotou a candidata de Paraíso do Sul, Rauany Matias Schott, na grande decisão e se tornou a grande campeã.

Após a conquista, Gabrielli falou sobre o feito: “O dia amanheceu mais colorido com esse sonho realizado. As palavras que mais me definem nesse momento é orgulho e gratidão a todos que me apoiaram e mandaram energias positivas”, declarou a osoriense, que aproveitou para fazer um agradecimento especial aos Dominic e Lucian Silva, além do coordenador Douglas Castro.

Com o resultado, a jovem irá representar o RS na fase nacional do concurso, a ser realizada no próximo dia 19 de março, na cidade de Curitiba (PR).