Obras do Case de Osório estão avançadas

OSÓRIO – Na última quarta-feira (21), o diretor-geral da Secretaria Estadual de Sistemas Penal e Socioeducativo, Pablo Rodrigues, esteve vistoriando o andamento das obras de construção do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) da cidade. Com 78% dos serviços executados, não há previsão de quando a unidade será inaugurada.

Localizado no loteamento Serramar, o terreno contará com uma área de aproximadamente 31,8 mil metros quadrados (m2). O Centro terá espaço destinado à escola, oficinas, quadra de esportes, palco multiuso, salas para atendimentos da área da saúde e prédio administrativo, podendo comportar até 60 vagas.

A visita técnica contou com a presença do secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado, Fabrício Peruchin; da diretora do Departamento de Engenharia e Arquitetura Penal e Socioeducativa, Cláudia Gaier; além de uma comitiva formada por representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O grupo está realizando a vistoria de monitoramento dos projetos em andamento no Estado. Além do Case de Osório, Viamão e Santa Cruz também estão com obras em andamento para receberem as novas unidades.