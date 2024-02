PROCURANDO O UNICÓRNIO

O Unicórnio pela mitologia é tido com um cavalo branco, com um chifre, assexuado A figura do unicórnio remete à pureza e à doçura. No entanto, esse animal é retratado em várias culturas como um ser arisco, arredio, de grande força e de certa agressividade, dotado de poderes em seu chifre, pelos e sangue, sendo, por isso, objeto de desejo de muitos caçadores. Numa paródia que muito tem a ver com a nossa realidade estamos a ver estes caçadores como Alexandre de Moraes, o descondenado, a concubina, e grande parte da esquerda que compõe a máfia dos recursos públicos atrás do ex-presidente e sua família.

As tentativas de enjaular o Unicórnio Bolsonaro muitas delas são risíveis e está a levar a esquerda para um picadeiro de circo que é lá que se reúnem os palhaços. Durante todo o mandato, a velha mídia do centro do país, chegou ao ponto de formar um consórcio da verdade e de amedrontamento da população em razão da pandemia. Torciam estes pelo encarceramento em casa da população, pelo aumento de mortes para ampliar estatísticas funestas e ainda divulgarem informações e transformarem alguns governadores em super heróis do combate a “pandemia”. O ex-governador Dória, somente faltou colocar a roupinha justa do Superman para ser o astro salvador com a “vacina” que 6 meses antes já vinha acertando com laboratórios chineses para produzir. Os fantásticos do STF colaboraram criando os 23 super governadores e os mais de 5 mil super prefeitos especialistas em doença viral, quando muito nem sabiam extrair um bicho-de-pé.

Passada a euforia dos minis ditadores na pandemia e a colocação do descondenado na cadeira presidencial, até o vírus abandonou o país, u alguém tem ouvido falar sobre casos de Covid na imprensa? Agora é a dengue e a vacina que o governo não tem para atender a demanda por estes mesmos prefeitos conhecedores de Covid esqueceram que o mosquito da dengue continuou a existir.

Mesmo tendo a facção do amor assumido o governo os defensores da “democracia” colocaram em prática logo de início o plano de caça ao Unicórnio. Primeiramente em 8 de janeiro quando uma manada de filhotes foi encarcerada, depois veio a derrubada daqueles que se elegeram e não foram beijar os pés dos deuses da “democracia”. E ao longo de 2023 foram surgindo diversas pautas para cercar o Unicórnio, desde a compra de 25 casas, cheques, rachadinhas, Marielle e tantas outros factoides para manter a esquerda alimentada com ódio do Unicórnio e amor a um carguinho público com alto salário.

O povo lembra da discussão com a deputada Maria do Rosário e discutiu com o Unicórnio e recebeu a resposta de ser “intragável” e foi a Justiça buscar reparação. Foi uma suposta importunação gerada pela importunação da querida deputada e que terminou demonstrado depois em outra situação suas provocações e vitimizações e que agora está no ostracismo da política. O Unicórnio teve de responder a não houve motivos para que viesse a ser detido ou algo do gênero.

A busca implacável do caçador de Unicórnios que tem sua Polícia Secreta e que já se vitimizou no caso do aeroporto em Roma e sumiu as imagens, mas barbarizou a família com que teve a contenda, agora recentemente teve um achaque de mimimi de que foi ameaçado de ser capitado pego pelos “cabelos”. Um sonho delirante de alguém perdido com todo o poder que tem se servido. Mas segue a perseguição buscando abrir caminho para mesma trupe da Lava Jato se instalar nas prefeituras de grandes cidades como o as do Rio de Janeiro. Mas agora parece que o Unicórnio pode não escapar de ter tentado bolinar uma baleia em praia de São Paulo. Não esquecendo que esta baleia já faz “pontinho” por aquelas bandas, mas o Unicórnio foi o único que bolinou o bichinho, pois ele entendeu mau olhar do animal e intuiu que ela pudesse ali estar se prostituindo, tipo aquelas meninas na favela do Rio de Janeiro em que o Unicórnio foi acusado de pedofilia.

Enquanto estão a caça do Unicórnio, uma manda de rinocerontes estão nos morros cariocas, ratazanas estão na esplanada dos ministérios e Lex Tudor está comandando os ataques para preservar a “democracia” e a sua “constituição” pela qual tem atuado e que os demais pares estão acovardados, junto com o Congresso Nacional. Pode ser mitológico, mas o Unicórnio tem uma espada conquistada no Exército por mérito e não uma caneta ganha por benevolência de um ex-presidente.