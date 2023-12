Prefeitura reinaugura pista de Skate

OSÓRIO – A prefeitura realização na tarde de sábado (9), a reinauguração do Skate Park Tairone Silva. A obra, que contou com reparo nas paredes, pintura, colocação de guarda-corpos, colocação de novos postes e iluminação de LED, entre outras melhorias, teve o investimento de aproximadamente 220 mil reais.

Para dar início à cerimônia, houve a apresentação do Rapper Marcelo Oliveira (Tramandaí), conhecido como Mano 50. Na sequência, foi a vez das autoridades falarem. Durante seu discurso, a assessora de Esporte e Lazer, Cida Santos, lembrou de alguns empecilhos que ocasionaram no atraso da entrega da obra, como, por exemplo, a pichação da pista, que, segundo ela, gerou um “gasto aditivo” no serviço, necessitando de nova pintura no local. Cida também comentou que vem trabalhando, junto com a Associação Hip-Hop de Osório (AHHO), soluções para evitar que a pista volte a sofrer vandalismo, e disse que conta com a ajuda dos moradores para que isso não volte a acontecer. No final, a assessora convidou a todos para participarem de outro evento a ser realizado na pista de Skate no próximo sábado (16). Na ocasião, um grupo de grafiteiros irá realizar a pintura em todo o local.

Cida, Calderon e Roger durante ato reinauguração da pista de Skate.

O local que já foi referência para o Skate Litoral Norte, era uma prioridade de Roger Caputi desde a época em que ainda era vereador. “Essa é uma vertente de várias culturas (Hip-Hop, Grafite, Skate) e tudo isso vem para salvar e resgatar os nossos jovens. É um somatório de esforços que faz com que a gente tenha o compromisso de recuperar esse espaço e manter ele em condições de uso para a população”, afirmou o prefeito Roger.

Após as falas, houve a retirada da fita, sendo encerrado o ato. A cerimônia também contou com a presença do secretário de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, Eduardo Pellegrini; do presidente da Câmara de Vereadores Miguel, Calderon; da skatista osoriense Mariazinha, e do campeão Gaúcho de Skate Street Amador na categoria Iniciante, Kalani Barroso.