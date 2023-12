Rota Elétrica Mercosul terá dois pontos no Litoral Norte

A CEEE Grupo Equatorial Energia irá inaugurar nesta semana, a Rota Elétrica Mercosul, que contará com mil quilômetros de extensão, ligando o município de Chuí, no Extremo Sul, à Torres. A rota é resultado do projeto de pesquisa ‘Rota Elétrica Mercosul – Suporte ao Desenvolvimento e Gerenciamento para Mobilidade Inteligente’, aprovado, por meio da Chamada P&D no 22 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), sendo executado pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

O trajeto possibilitará, por exemplo, viajar de carro elétrico até o Uruguai, que já possui uma rota de estações de recarga. A partir do país vizinho, também será possível chegar a Buenos Aires, na Argentina, pela travessia do estuário do Prata. Além disso, há a interligação com o Paraguai, seguindo pelas estações de recarga que já existem nas Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) e da Companhia Paranaense de Energia (Copel).

Ao todo, serão instalados 10 eletropostos de recargas, com investimento de R$ 18 milhões, disponibilizados pela CEEE Grupo Equatorial Energia. Desses, dois ficam no Litoral Norte gaúcho, sendo um em Torres e outro em Osório, o qual será inaugurado na quarta-feira (13). Do ponto de vista técnico, as estações terão capacidade de fazer recargas rápidas, em 30 minutos. Além do incentivo à redução do uso de veículos movidos a combustão e de possibilitar a recarga de quem já utiliza veículos elétricos, os eletropostos contam com conceito sustentável em sua execução.

Construídos como carport solar, a estrutura composta por placas fotovoltaicas para a geração de energia solar potencializa os resultados na redução da emissão de carbono. “Queremos fomentar o processo de transição energética e descarbonização. A falta de infraestrutura para o abastecimento dos veículos elétricos nas rodovias brasileiras é um dos principais obstáculos a serem superados para a propagação dessa modalidade de transporte, assim como o custo ainda elevado desses automóveis”, afirma Sérgio Rodrigo Pereira de Araújo, superintendente de Digital, Inovação e Projetos Estratégicos do Grupo Equatorial Energia.