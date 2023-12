PMs do Litoral Norte começaram a utilizar novos uniformes

Desde a última sexta-feira (8), os Policiais Militares (PMs) do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral) passaram a utilizar novos uniformes. A mudança do fardamento vem sendo realizada gradativamente pela Brigada Militar (BM) durante este ano e, aos poucos, foi implementada nos Comandos Regionais.

Visualmente, não há uma alteração profunda, pois foi mantida a tradicional cor do uniforme, já facilmente reconhecida. A nova farda está constituída de calça modelo cargo, muito semelhante à anterior, camiseta gola olímpica na cor preta, em substituição à branca, usada por baixo da camisa tipo “combat shirt”, de manga longa.

O boné, que era branco, foi alterado para a cor da BM e as equipes de Força Tática usam a boina preta. Na gola da camisa estão apostas as insígnias de armas (lado direito) e de posto ou graduação (lado esquerdo). No braço esquerdo, estão o logotipo da Brigada e o brasão da Unidade, sendo o do CRPO Litoral o do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) ou do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT), conforme a lotação do PM. Já entre o logotipo e o brasão, fica a tarjeta de identificação com posto ou graduação e nome de guerra do PM. Lembrando que o efetivo do policiamento ostensivo usa a tarjeta de identificação fixada no colete balístico.

Segundo a BM, “a tecnologia utilizada no novo fardamento possibilita maior ergonomia e conforto térmico nos movimentos exigidos na atividade policial”. Além disso, “o tecido recebeu tratamento especial em partes de maior atrito no dia a dia, como antebraços, joelhos, gancho da calça e quadris, proporcionando maior proteção e durabilidade das peças”, justificou a Brigada.