Prefeitura realizará obras na rede elétrica

OSÓRIO – O prefeito Roger Caputi assinou na terça-feira (16), a Ordem de Serviço para início das obras de extensão da rede elétrica de média e baixa tensão. O ato ocorreu no Gabinete do Prefeito e contou com a presença de representantes JC Construções de Redes Elétricas Ltda, empresa responsável pelos trabalhos.

Os serviços terão investimentos de 169 mil reais e serão feitos na Rua Santana, no bairro Popular e na localidade de Conceição do Arroio, no distrito de Mariápolis. Segundo o prefeito Roger Caputi, essa é uma antiga reivindicação dos moradores, e trará mais qualidade de vida aos cidadãos osorienses. O prazo para conclusão das obras é de 90 dias (três meses).