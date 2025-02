Prefeito de Imbé é o novo presidente da Amlinorte

A Associação dos Municípios do Litoral Norte (Amlinorte) já conhece a nova diretoria que ficará no comando da Gestão ao longo de 2025. A posse foi realizada na manhã de sexta-feira (24), na sede da Associação, em Osório, e contou com a presença do senador Luis Carlos Heinze (PP), do deputado Estadual Luciano Silveira (MDB), da vice-presidente da Federação das Associações de Municípios do Estado (Famurs), Márcia Tedesco, além do coordenador da Famurs, Claudio Paranhos.

Em chapa única, o prefeito de Imbé, Ique Vedovato, foi eleito como o novo presidente da Amlinorte. Ele irá suceder o ex-prefeito de Maquiné, João Marcos Bassani, que estava no cargo desde janeiro de 2024.

Durante seu discurso, Ique agradeceu a confiança dos prefeitos e afirmou que trabalhará em conjunto com os demais gestores visando as demandas regionais. Entre as principais pautas a serem trabalhadas durante o seu mandato, ele citou a instalação do Porto Meridional, em Arroio do Sal, assim como a destinação do lixo, que precisa ser levado para municípios de outras regiões e até mesmo para fora do RS. “É trabalhando com união que conseguiremos fazer a região crescer, sempre respeitando as individualidades de cada município”, declarou o presidente da Amlinorte.

Além de Ique, a nova diretoria da Amlinorte contará com os seguintes prefeitos: Vice-presidente: Madalena Trisch (Itati); Vice-presidente de Finanças: Bolivar Gomes (Caraá); e Vice-presidente Administrativo: Luciano Alves (Maquiné). Já o Conselho Fiscal, contará com Loraci Klippel (Três Forquilhas) e Beto Roldão (Mampituba), tendo como suplentes: Juarezinho Marques (Tramandaí) e Alexandre Evaldt (Dom Pedro de Alcântara).

CRÉDITO: Rose Scherer