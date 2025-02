Praça da Integração receberá shows musicais

OSÓRIO – A programação do Sesc em Atlântida Sul segue com tudo. Nesta semana, o caminhão palco montado na Praça da Integração receberá os shows musicais com: Banda Groovoul; João Paulo; e Adrieli Sperandir e Banda. As apresentações acontecerão nesta quinta (30), na sexta-feira (31) e no sábado (01/02), todos a partir das 20h.

Além disso, entre quarta-feira (29) e domingo (02/02), estarão disponíveis, das 16h às 20h, os brinquedos infláveis para as crianças. Lembrando que todas as atrações são gratuitas. A programação do Verão Integração na praia osoriense conta com apoio da prefeitura local, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude.

