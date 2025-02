Ponte que liga Torres à SC passará por obras

Após Audiência realizada na última quinta-feira (23), a prefeitura de Torres resolveu acatar o pedido do Ministério Público do Estado (MP-RS) e irá iniciar nesta semana, às obras de estreitamento da cabeceira da ponte que liga o município do Litoral Norte gaúcho à Passo de Torres, em Santa Catarina (SC).

Durante o trabalho, ficará proibida a passagem de veículos acima de 10 toneladas. Entretanto, será mantido um acesso para passagem dos caminhões do Corpo de Bombeiros gaúcho e catarinense, que cooperam mutuamente em caso de ocorrências. Já a prefeitura de Passo de Torres afirmou que irá iniciar, dentro de 60 dias (dois meses), um estudo técnico da ponte para identificar possíveis melhorias a serem realizadas na estrutura.

CRÉDITO: Divulgação