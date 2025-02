Prefeitos do Litoral Norte fazem parte da nova diretoria da Abramt

A Associação Brasileira dos Municípios com Terminais Marítimos e Fluviais para Embarque e Desembarque de Petróleo e Gás Natural (Abramt) realizou na terça-feira (21), uma Assembleia Geral para eleger a diretoria para o biênio 2025/2026.

Com a realização de uma nova eleição, o ex-prefeito de Tramandaí, Luiz Carlos Gauto, deixou a presidência da Abramt, cargo que ocupava desde 2023. Em seu lugar, irá assumir Toninho Colucci, prefeito de Ilhabela (SP). Ele terá como vice-presidente, Daiton Raimundo de Jesus Filho, prefeito de Madre de Deus (BA).

A nova diretoria da Abramt contará com dois prefeitos do Litoral Norte gaúcho. Juarezinho Marques (Tramandaí) será o diretor de Finanças. Já Beto do Litoral (Cidreira), ocupará o cargo de diretor Administrativo. A nova Gestão da Associação ainda contará com o prefeito de Caraguatatuba (SP), que irá ocupar a vaga de diretor Institucional.

Prefeito de Tramandaí, Juarezinho será o diretor de Finanças da Abramt.

Prefeito de Cidreira, Beto será o diretor Administrativo da Abramt.

ABRAMT – A Abramt foi fundada no dia 03 de outubro de 2001, na cidade baiana de Madre de Deus, durante o II Encontro Brasileiro de Prefeitos dos Municípios que possuem instalações marítimas e fluviais de embarque e desembarque de petróleo e gás natural. Na oportunidade, estavam representados os municípios de Angra dos Reis (RJ), Guamaré (RN), Maceió (AL), Madre de Deus (BA), São Sebastião (SP) e Tramandaí.

A entidade foi criada com o principal objetivo o cumprimento da Lei 7.990, que destinou recebimento de royalties com parcelas de até 5% para os municípios que possuíam terminais. O então prefeito de São Sebastião, Paulo Julião, foi eleito o primeiro presidente da Associação, tendo a prefeita de Madre de Deus, Carmem Gandarela Guedes, como secretária.

Atualmente a Abramt é integrada por 14 municípios dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Rio Grande do Norte e Alagoas. Além de Cidreira e Tramandaí, outras duas cidades do Litoral gaúcho também fazem parte da Associação: Imbé, no Litoral Norte, e Rio Grande, no Litoral Sul.

CRÉDITOS: Divulgação