Posto de combustível é interditado

O Ministério Público do Estado (MP-RS), por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor, em conjunto com a Promotoria de Justiça Especializada Criminal, segue realizando ações de combate à adulteração de combustíveis no Litoral Norte. Após, a interdição de um Posto em Imbé , desta vez os agentes interditaram um estabelecimento localizado em Balneário Pinhal. Trata-se da Abastecedora de Combustíveis Magistério Ltda., localizada na Rua Rolante, s/nº.

Após análise nas amostras retiradas, foram constatadas irregularidades no combustível. Além do lacramento da bomba e do tanque de combustível, os agentes apreenderam notas fiscais do produto e retiraram uma nova amostra para eventual contraprova. A ação aconteceu no final da semana passada. Não bastasse tudo isso, o proprietário acabou sendo autuado.

Porém, a direção do estabelecimento resolveu recorrer da decisão, sendo a liminar aceita pelo MP-RS na segunda-feira (17). Conforme o gerente da Rede, Leonardo Vazquez, as irregularidades apresentadas não trazem nenhum prejuízo aos clientes. Ainda segundo ele, a expectativa é que a empresa consiga reverter a decisão, podendo reabrir a bomba interditada até a próxima semana.