Policiais do CRPO participam de treinamento

OSÓRIO – Os agentes do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral) participaram de um curso de capacitação. A capacitação, de 40 horas, foi conduzida pelo major Juliano Araújo, pelo capitão Thaires Selister e pelo sargento Diogo Oliveira, sendo realizada na última semana, na sede do CRPO.

O treinamento integra o Plano Anual de Ensino Continuado (PAEC). A instrução teve como foco o aperfeiçoamento das práticas de atendimento ao cidadão e a maximização da segurança dos Policiais Militares (PMs) em serviço. Durante o período de formação, os participantes receberam treinamento teórico e prático, com ênfase em ações táticas, abordagem, uso progressivo da força, lavratura de documentação, protocolos em ocorrências de violência doméstica, fundamentos de tiro com uso de lanterna, direção policial e direitos humanos.

Curso de capacitação foi realizado na última semana, na sede do CRPO Litoral, em Osório.

CRÉDITOS: BM