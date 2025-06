Polícia prende homem que desviou valores de empresa

OSÓRIO – Um homem de 34 anos de idade foi preso na manhã de sexta-feira (6) pela Polícia Civil (PC). De acordo com o delegado João Henrique Gomes, o indivíduo é acusado de ter desviado valores de uma empresa local para a qual trabalhava na cidade. Durante buscas no seu endereço, foi apreendida uma quantia em dinheiro. Após ser ouvido na Delegacia de Polícia (DP), o sujeito foi encaminhado a Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO), onde permanecerá a disposição da Justiça. Ele responderá pelo crime de furto qualificado, com abuso de confiança.