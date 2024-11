Polícia fecha casa de jogos de azar

A Polícia Civil (PC) deflagrou na quinta-feira (21), uma ação de combate aos jogos de azar no Litoral Norte. Após uma denúncia anônima, os policiais foram até um endereço no Centro de Capão da Canoa, onde flagraram o crime. No local, foram apreendidas 55 máquinas caça-níqueis e uma quantia em dinheiro.

No momento da abordagem, somente o gerente do estabelecimento estava presente. Ele foi ouvido pelos policiais e liberado. Já o proprietário, o qual não foi localizado, já foi identificado e terá que se apresentar na Delegacia de Capão para prestar esclarecimentos.

CRÉDITO

PC