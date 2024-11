Motorista de aplicativo é assaltada

A Polícia Civil (PC) segue as buscas pelos dois homens que assaltaram uma motorista de aplicativo, em Capão da Canoa. O crime ocorreu na noite da última quinta-feira (21). De acordo com a PC, a vítima relatou que teria levado a dupla até um endereço na Rua Cinquenta e Dois. Ao chegarem ao local, os indivíduos pediram que a mulher esperasse ali até que eles voltassem com o dinheiro para realizar o pagamento. No entanto, quando os criminosos voltaram, estavam armados e anunciaram o assalto. Eles acabaram fugindo com o automóvel Ônix e a vítima acional a Brigada Militar (BM). Após buscas na região, o carro foi encontrado abandonado às margens da ERS-389 (Estrada do Mar), ainda em Capão. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia (DP) da cidade. Vale ressaltar que até o momento nenhum dos assaltantes foi localizado e/ou preso.

