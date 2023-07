Pista de Skate da Lagoa do Marcelino passará por reformas

OSÓRIO – Na última quinta-feira (29/06), foi assinada a Ordem de início da obra de revitalização da Pista de Skate Tairone Silva, localizada no Complexo da Lagoa do Marcelino. O ato contou com a presença do prefeito Roger Caputi; o secretário de Desenvolvimento, Turismo, Juventude e Cultura, Eduardo Pellegrini; a assessora de Esporte e Lazer Cida Santos, o vereador João Pereira (MDB), entre outras autoridades, além de skatistas locais.

Uma de suas promessas de campanha, Roger afirmou que a reforma na pista de skate era “um compromisso com a população” e que agora começa a se tornar realidade. Além disso, Caputi ressaltou que, assim que pronto, o local que, segundo ele, vai ser referência na região, deverá receber competições de skate. “Esse é um espaço nobre para essa gurizada. A pista está muito danificada e ela precisa dessa reforma. Esse é um compromisso que eu assumi e hoje tenho a oportunidade de honrar. São poucos municípios que tem uma estrutura como essa que temos aqui, então hoje estou satisfeito em podermos dar esse passo importante para o início das obras. Vamos devolver a pista para gurizada, para que eles possam usufruir desse espaço e que também possamos promover campeonatos aqui em Osório”, declarou o prefeito osoriense.

Ato foi registrado com foto com autoridades e skatistas locais.

Segundo a prefeitura, serão realizados os serviços de reparo no piso da pista, a limpeza no piso e nas paredes da pista, a colocação de guarda-corpos ao entorno de toda a pista, além de colocação de novos postes de iluminação e lâmpadas de LED. A obra será executada pela empresa Segmento – Construtora & Gestora Ambiental Ltda e custará o valor de R$ 219.890,00 (duzentos e dezenove mil oitocentos e noventa reais). O prazo para conclusão dos trabalhos é de 90 dias (três meses) e está previsto para terminar no final de setembro.