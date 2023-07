Piloto osoriense é campeão de etapa do Brasileiro de Enduro Regularidade

Entre sábado (1) e domingo (2), a cidade de União da Vitória (PR) recebeu uma etapa do Campeonato Brasileiro de Enduro Regularidade. A competição é organizada pela Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM). O piloto osoriense Mauro Silva (Maurão) esteve participando da prova e, ao final das quatro etapas disputadas, ele acabou ficando com o título da Over 45.

Com o resultado, Maurão assumiu a liderança na categoria e vai em busca do título na última etapa, que acontecerá entre 29 e 30 de julho, na cidade de Conceição do Ibitipoca (MG). Lembrando que, assim como nas demais etapas, em Minas Gerais também serão realizadas quatro provas.