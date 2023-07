Operação contra Trabalho Escravo realiza fiscalização na região

Uma Força-Tarefa coordenada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e composta pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizou na última semana, uma Operação de combate ao Trabalho Escravo. As ações ocorreram nas cidades de Osório, Porto Alegre, Viamão e Triunfo.

Foram inspecionados cinco estabelecimentos que desenvolvem atividades rurais, urbanas e domésticas. Ao todo, foram flagrados três locais irregulares (todos na Zona Rural de Triunfo), sendo resgatados nove trabalhadores em condições análogas à escravidão. De acordo com o MPT, os homens eram mantidos alojados em barracos de lona, sem instalação sanitária, água encanada e potável para o consumo, além de também não possuírem locais para preparo, consumo e conservação dos alimentos.

“Os trabalhadores dormiam em barracas de camping montadas dentro dos barracos de lona, sobre colchões dispostos diretamente no chão ou sobre estruturas improvisadas com tocos de madeira. Um dos trabalhadores dormia dentro de um veículo. Os trabalhadores satisfaziam suas necessidades fisiológicas no mato e não tinham meios adequados para realização de asseio pessoal. As refeições eram preparadas em fogareiros improvisados no chão”, relatou o Ministério Público do Trabalho.

Os trabalhadores, que realizavam atividades de corte, desgalhe, transporte e empilhamento de madeira de eucaliptos e acácia, foram imediatamente resgatados pela Força-Tarefa e tiveram garantidas suas verbas salariais e rescisórias, no valor total de 29 mil. Eles receberão o seguro-desemprego do trabalhador resgatado, o que equivale a três parcelas de um salário mínimo (R$ 1.320,00). Já os patrões foram autuados e irão responder criminalmente.