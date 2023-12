Osório conquista Selo Ouro do Sebrae

Foi realizada na tarde de terça-feira (12), a 5ª Edição da Certificação das Salas do Empreendedor do RS. O evento foi promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado (Sebrae-RS), em parceria com a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), e aconteceu na sede da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RS (Fecomércio-RS), em Porto Alegre.

O evento, que reconhece os espaços que se destacam pela excelência no serviço prestado aos empreendedores locais, premiou 133 dos 159 municípios gaúchos inscritos, foram contemplados com o Selo Sebrae (14 a mais que no ano passado), sendo 40 com o Selo Diamante, 44 com o Ouro, cinco com o Prata e 44 com o Selo Bronze.

A cidade de Osório conquistou o Selo Ouro do Sebrae, devido ao trabalho realizado pela Sala do Empreendedor, localizada na Secretaria de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude. Acompanhado do Chefe de Gabinete, Bruce Paz, o prefeito Roger Caputi esteve presente no evento, onde recebeu a premiação.

Outros seis municípios do Litoral receberam o Selo Sebrae. Assim como Osório, Capão da Canoa, Cidreira e Imbé ganharam o Selo Ouro. Já Arroio do Sal, Mampituba e Tramandaí foram contemplados com o Selo Bronze.

CRITÉRIOS

O processo de certificação leva em conta critérios gerais de atendimento e serviços prestados. Desde o ano passado, alguns novos quesitos foram incluídos, tais como a presença das Salas nas redes sociais, a oferta de Mapa de Oportunidades para os empreendedores e a realização de cursos diversos para o melhor atendimento pelas Salas. Atualmente o RS possui 222 Salas do Empreendedor.

SALA DO EMPREENDEDOR

Voltadas para o atendimento das Micro e Pequenas Empresas (MPEs) e dos Microempreendedores Individuais (MEIs), a Sala do Empreendedor busca, com apoio do Sebrae-RS, facilitar o processo de abertura, regularização e gestão de pequenos negócios, visando impulsionar o desenvolvimento econômico e social nas regiões em que atuam. Os espaços funcionam como pontos de apoio, oferecendo informações, capacitação, consultorias, formalização de empresas, orientações sobre legislações e acesso a programas de incentivo ao empreendedorismo. Em Osório, a Sala está localizada na Rua Júlio de Castilhos, no 1.270.