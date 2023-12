Plano Verão projeta combater falta de água na região

A companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), juntamente com a Aegea, lançou na terça-feira (12), o Plano Verão. O objetivo é minimizar o risco de falta de água e garantir abastecimento regular de qualidade durante o período de maior circulação de pessoas no Litoral Norte gaúcho.

Segundo a Corsan, a campanha deste ano contará com diversas novidades, em relação aos serviços, obras e atendimento. Para atender à maior demanda, a Companhia se dedicará a ações em três frentes estratégicas: Conjunto de melhorias operacionais, medidas preventivas inéditas e pronta resposta imediata.

Serão cerca de 100 ações de ampliação e qualificação de equipamentos e serviços do sistema de água e esgotamento sanitário. Ao todo, 62 geradores de energia elétrica estarão prontos para ativação, preventivamente, em caso de interrupções de abastecimento por panes elétricas ou por parada do fornecimento de energia. Além de pontos extras de autoatendimento, haverá o reforço de equipes em sistema de plantão para atendimento imediato a ocorrências. Já em relação ao lazer e bem-estar dos veranistas, os 170 chuveiros disponibilizados nas praias gaúchas foram reformados e revitalizados.

“Em nosso primeiro Verão junto da Corsan, estamos trabalhando intensamente para construir um sistema de saneamento mais eficiente e mais moderno, garantindo um abastecimento de qualidade para todos. Além das obras e serviços que não podem mais esperar, como a ampliação de redes e da capacidade dos reservatórios, vem junto um importante mapa de operações preventivas, que mudam a perspectiva de pronta resposta. Queremos que gaúchos, veranistas e outros visitantes aproveitem o melhor do Verão”, afirmou o vice-presidente de Operações Regionais do Grupo Aegea, Leandro Marin.

CARAVANA DE VERÃO CORSAN

Uma programação especial itinerante rodará o Estado a bordo de um caminhão equipado com experiências e atividades de lazer, saúde e entretenimento para toda família. Está previsto a realização de oficinas, atividades para as crianças, música ao pôr-do-sol e muito mais. A caravana também visa conscientizar a população sobre o uso racional dos recursos hídricos, especialmente nessa época do ano.

O roteiro do caminhão que levará uma programação especial de Verão às dez regiões atendidas pela Corsan começa pelas praias de Cidreira e Tramandaí, entre os dias 29 de dezembro e 1º janeiro. O caminhão ficará aberto das 10h às 19h e contará com espaço de convivência e, ao longo do dia, oferecerá atividades como oficinas, caminhadas orientadas, aulas de exercícios, gincanas infantis, aula de reciclagem e apresentações musicais. Haverá também exposições, distribuição de água e sorteio de brindes em todas as 13 cidades por onde passará a caravana.

CAMPANHA

A Corsan e Aegea vão levar a imprensa gaúcha uma Campanha para destacar a responsabilidade de cada cidadão na utilização dos recursos naturais com responsabilidade, evitando desperdícios. Segundo a presidente da Corsan, Samanta Takimi, “essa parceria promete uma estação mais eficiente e sustentável. Do nosso lado, temos um cenário desafiador, com estruturas do sistema sendo demandadas a atender uma população flutuante até 500% maior que a população fixa de algumas cidades. Planejamos uma operação com reforço de tecnologia, equipamentos e atendimento, e poder contar com o uso consciente da população com certeza vai contribuir para evitar o desabastecimento”, analisa Samanta.