Osorienses são destaques em etapa do Circuito Gaúcho de Beach Tennis

Entre os dias 14 e 17 de março, o Clube Vila Ventura Ecoresort, em Viamão (região Metropolitana), recebeu o Circuito BTSul. A competição foi organizada pela Federação Gaúcha de Tênis (FGT) e valeu pontos para o Ranking do Circuito Gaúcho de Beach Tennis. Ao todo, mais de 400 atletas participaram da competição e, como é de costume, teve osoriense subindo no pódio.

Na categoria Sub-14 Masculina, Davi Lessa foi vice-campeão. Jogando ao lado de Cassio Zwier (Porto Alegre), o atleta de Osório teve pela frente outras cinco duplas. Na primeira fase Davi e Cassio venceram os portoalegrenses Fernando e Luis Carlos por Wo e Tiago (Poa) e Lucas (Parobé) por 6 a 0. Após derrotarem Frederico e Théo (Poa) nas semifinais por dois sets a zero (4×0 e 4×1), Davi e o parceiro Cassio acabaram sendo derrotados por Tiago Busato e Miguel Rocha de Porto Alegre, também por 2 a 0, com parciais de 4×3 (tie-break) e 4×0. “Desta vez não deu o resultado que esperávamos, mas mais uma vez chegamos na final e demos o nosso melhor”, comentou Davi após a derrota na final.

TÍTULO

Na Sub-14 Feminina, Julia Simoni, jogando ao lado de Maria Antônia (Palmares do Sul), acabou ficando com o título. A categoria contou com quatro duplas, sendo disputada em formato quadrangular. No final, Julia e Maria Antônia se sagraram campeãs ao vencerem as três partidas disputadas: 6 a 0 em Laura (Caxias do Sul) e Rafaela (Santa Cruz do Sul); 6 a 2 em Raphaela (Poa) e Clara (Eldorado do Sul); e 6 a 0 em Bruna Osório (Osório) e Maria Kuhn (Taquara).

Julia Simoni foi campeã da Sub-14 Feminina.

Já a outra osoriense, Bruna Osório, acabou terminando na quarta e última colocação, ao perder os três jogos que disputou. Além da derrota para as campeãs Julia e Maria Antônia, ela e a parceira Maria Kuhn também acabaram sendo derrotadas por Rafaela/Clara e Laura/Rafaela (em ambas as partidas) pelo placar de 6 a 1.