São Vicente de Paulo será referência em Oncologia na região

O deputado estadual Luciano Silveira (MDB) esteve reunido com a secretária de Saúde do RS, Arita Bergmann. O encontro foi realizado na sede da Secretaria Estadual de Saúde (SES), em Porto Alegre.O principal tema discutido foi a atual situação do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), de Osório, e também a possibilidade de a instituição receber um espaço para tratamento oncológico.

A secretária Arita afirmou que o HSVP se tornará referência na área para o Litoral Norte gaúcho até o final de 2024. Segundo ela, os requisitos técnicos já foram aprovados pelo Ministério da Saúde para novas habilitações de oncologia no Estado, sendo uma delas em Osório: “Já temos o projeto pronto para fazermos as reformas necessárias e instalarmos esse importante serviço para o Litoral Norte, em Osório, ainda no ano de 2024”, declarou Arita Bergmann.

Ainda durante a reunião, foi confirmado o repasse para o Hospital no valor de 600 mil reais em emendas, sendo R$ 100 mil destinado por Luciano e o restante (R$ 500 mil), repassado pelo deputado federal Alceu Moreira (MDB).

OUTROS SERVIÇOS PARA O LITORAL

O encontro também serviu para a discussão de outras demandas da região. Em relação ao setor de Ginecologia, a secretária de Saúde do Estado disse que será aberto um processo de licitação para que o serviço seja realizado nos Hospitais de Tramandaí (HT) ou no de Santo Antônio da Patrulha (HSAP), visto que, de acordo com Arita, o São Vicente de Paulo está com a capacidade esgotada.

Foi discutida, ainda, a situação atual do HT e do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, em Torres, que contará com o reestabelecimento dos serviços de Urologia. Luciano também buscou informações sobre a necessidade de anestesista no Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa, e sobre a implantação de serviço de Hemodiálise no Hospital Life Plus, em Xangri-lá.

Ao final da reunião, o deputado voltou a ressaltar a importância da regionalização da saúde no Litoral Norte, aproveitando as instalações já existentes “Temos boas estruturas, que precisam de um maior investimento do Estado, para que possam atender melhor à população, dentro das diversas especialidades e sem a necessidade de construção de um Hospital regional, como no caso deste importante anúncio”, comentou Luciano Silveira.