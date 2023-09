Osorienses conquistam bons resultados em competições de Beach Tennis

O último final de semana foi de muito Beach Tennis na região. Em Osório, a Sunset Indoor realizou no sábado (26/08), o seu 1º Torneio de Beach Tennis. A competição contou com 24 duplas do Litoral Norte, sendo 12 Femininas e 12 Masculinas, ambas na categoria C. Nos dois naipes, o formato foi o mesmo. As duplas foram divididas em quatro chaves com três cada, onde jogaram entre si, avançando as duas primeiras de cada grupo para as quartas de final.

As partidas foram disputadas em set único até seis. Em caso de 5 a 5, o jogo iria até sete. Já em caso de empate em 6 a 6, a decisão do confronto iria para um tie break até sete pontos ou uma dupla abrir dois de vantagem (8×6, 9×7, 10×8, etc). No final, as duas melhores duplas de cada naipe foram premiadas com troféus. Além disso, houve sorteio de brindes entre os participantes do Torneio.

FEMININA C

Começando no início da manhã, a final da categoria foi iniciar somente depois das 14h. Depois de grandes duelos, com algumas partidas durando aproximadamente uma hora e até mais, a final seria disputada por três atletas da casa. De um lado, as osorienses Sheila Costa e Pri Mesquita chegaram a grande decisão invictas, após passarem por Carol Ribeiro/Scheila Lessa (6×4), Camila Santos/Pri Camargo (7×4 no tie break), Aline/Jordana (6×4) e Cintia Tech/Vanessa Almeida (6×1).

Do outro lado, Jaque Welsch e Tamires Silva (Tramandaí) estrearam perdendo por 6 a 1 para Ariana Leite e Carla Santini. Na segunda partida a dupla conseguiu se recuperar e fazer 6 a 1 para cima de Fernanda Bavaresco e Amanda. Com a vitória de Fê Bavaresco e Amanda para cima de Ariana e Carla, as três duplas ficaram empatadas com uma vitória e uma derrota. Nos critérios de desempate, Jaque e Tamires avançaram em segundo no grupo. No mata-mata, elas derrotaram Daia Camargo e Rovene por 6×3 (quartas) e Carol e Scheila Lessa por 6×2 (semifinal).

Final – Sheila Costa/Pri Mesquita Vs Jaque/Tamires

Sheila e Pri começaram melhores, fazendo 2 a 0 no placar. No primeiro game, a dupla fez 40×15 no ataque na paralela de Sheila. No lance seguinte, Sheila sacou e Jaque devolveu para fora, cedendo o 1 a 0. Em uma segunda parcial equilibrada, Pri e Sheila fizeram 30×40 na bola para fora de Jaque. Na sequência, Pri confirmou a primeira quebra de serviço da partida, com um belo smash: 2×0.

No terceiro game, Pri Mesquita começou mandando dois saques na rede. Na sequência, ela e a parceira viram a dupla adversária fazerem 15×40 no ataque de Tamires na paralela. No lance seguinte, Pri deu outro saque na rede, confirmando a quebra de serviço de Jaque e Tamires: 2 a 1. No quarto game, Jaque e Tamires saíram tomando 0x40, na devolução de Pri no fundo, após saque de Tamires. Depois de Tamires acertar uma devolução, ela foi para o saque e mandou a bola para fora, cedendo o 3 a 1 para Sheila e Pri. Em uma quinta parcial com muitos erros, Jaque e Tamires venciam por 30×40, quando Sheila sacou e Jaque devolveu com um smash na paralela, descontando o marcador para 3 a 2.

Mesmo com Tamires soltando o braço no sexto game, Pri e Sheila fizeram 30×40 no saque para fora de Jaque. Na jogada seguinte, Sheila mandou um smash e Jaque não pegou: 4 a 2. Mas Tamires e Jaque seguiam firmes. Aproveitando os erros da dupla adversária, elas descontaram para 4 a 3 no smash de Tamires na paralela. Porém, a reação das duas parou por aí.

Na oitava parcial, os erros seguiram, dessa vez, por parte das duas duplas. Jaque e Tamires venciam por 40×30, quando Tamires sacou e Pri mandou uma devolução para deixar tudo igual no game: 40×40. No No-Ad (ponto decisivo), após boa troca de bolas, Tamires jogou para fora, cedendo o 5 a 3 para Sheila e Pri. Com Sheila sacando para o título, ela e Pri abriram 40×0 no ataque para fora de Jaque. No primeiro match point, Sheila sacou e Jaque devolveu na rede, cedendo o 6 a 3, ponto que confirmou a vitória e o título da Feminina C para as osorienses Pri Mesquita e Sheila Costa.

Jogando ao lado da atleta Tamires de Tramandaí (esquerda), Jaque Welsch ficou com o 2º lugar na categoria Feminina C.

MASCULINA C

O nível da categoria estava bem alto, principalmente, porque muitos atletas da categoria B se inscreveram para disputar a competição. Ao contrário do Feminino, que teve três das quatro finalistas de Osório. No Masculino, somente Pretinho representou Osório na decisão. Jogando ao lado de Filipe Luiz Silveira (Palmares do Sul), ele acabou sendo derrotado para a dupla formada por Brayan Ferreira e João Macedo pelo placar de 6 a 3, ficando com o vice-campeonato da competição.

TORNEIO DE MISTAS

No domingo (27/08), em Tramandaí, rolou o 2º Torneio de Aniversário da Arena Mito. O evento foi realizado pelo AVA Play. Ao todo, foram disputadas cinco categorias (todas Mistas) e, para variar, teve osoriense subindo no pódio. Na Mista C, Mário Júnior, jogando ao lado de Cristiane Souza, ficou com a 3ª colocação. A dupla caiu na semifinal, ao perder para Lucas e Tamires Silva pelo placar de 7 a 5, dupla que seria campeã da categoria.