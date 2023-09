Palestra sobre nutrição acontece nesta sexta na Vila Olímpica

OSÓRIO – O Ginásio B da Vila Olímpica, receberá nesta sexta-feira (1), uma palestra com a nutricionista Sabrina Bemfica, como o tema: Comer para quê – Conceitos básicos de nutrição. O evento é uma realização da prefeitura, por meio da Assessoria de Esporte e Lazer, e está marcado para iniciar às 19h. As inscrições podem ser feitas, de maneira gratuita, pelo Whatsapp: (51) 3663-8315, ou pessoalmente no prédio da Administração da Vila, localizado na Avenida Marcílio Dias, no 850, no bairro Medianeira.