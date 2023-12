Osoriense é escolhida 2ª Princesa no Novo Garota RS

A cidade de Osório recebeu na semana passada, a Final do Concurso Nova Garota RS. O evento é uma realização de Débora Monteiro, com produção de Jaime Luis, e contou com apoio da prefeitura de Osório, por meio da Assessoria de Esporte e Lazer.

Na sexta-feira (1), as 24 finalistas foram avaliadas pelo júri durante uma sabatina de perguntas, além dos desfiles de traje de gala e biquíni. As atividades aconteceram na Vila Olímpica. Já no sábado (2), no bairro Medianeira, as participantes passaram por mais uma avaliação em novo desfile. No final, foram escolhidas as grandes vencedoras.

A osoriense Clara Lopes Messagi foi escolhida como Princesa das Torcidas (2ª Princesa). Maria Eduarda Elias Machado, de Porto Alegre, ficou como 1ª Princesa. E a Nova Garota RS foi para Nathalia Ott, do município de Parobé. Além das três, também foram premiadas: Dara da Silva Melos (Caxias do Sul), como Nova Garota Internet; Narrara Silva Leal (Rio Grande), como Nova Garota RS Fotogenia; e Luiza Gonçalves Flores (Morrinhos de Sul), sendo escolhida como Nova Garota RS Solidariedade.