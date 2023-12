Polícia investiga denúncias de maus tratos contra animais

OSÓRIO – A Polícia Civil (PC), com auxílio do veterinário do Canil Municipal, realizou durante a última semana, mais uma ação para verificar denúncias de maus tratos contra animais na cidade. Ao todo, foram 18 locais fiscalizados, em diferentes pontos da cidade. De acordo com o delegado João Henrique Gomes, durante o trabalho, dois cachorros foram flagrados em situação de maus tratos.

Segundo o legado, os animais foram recolhidos e levados para o Canil, onde receberão atendimento. Já os tutores dos cães, que não estavam nos locais durante a ação, foram identificados e irão responder criminalmente. Conforme a Lei 9.605/98, “condutas criminosas contra a fauna e a flora” têm pena de reclusão de até cinco anos.

OUTRO CASO

Também na semana passada, um filhote de cadela foi encontrado dentro de um saco, abandonado em frente a uma residência na Rua Deoclécio Bastos, na esquina com a Rua Mário Capelani dos Santos. Moradores encontraram o animal, o qual, segundo eles, estava “muito assustado”. A cachorrinha foi socorrida e adotada por uma moradora, que se solidarizou com o caso.

A Polícia ressalta a importância da comunidade, por meio das denúncias, que auxiliam no enfrentamento das infrações penais locais. A denúncia pode ser realizada de maneira anônima, por meio do Whatsapp: (51) 99912-0456.