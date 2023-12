Natal dos Bons Ventos inicia na quarta-feira

OSÓRIO – Vem aí mais uma edição no Natal dos Bons Ventos. Neste ano, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, e com o apoio do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac/Sindilojas, irá realizar uma programação com diversas atrações, totalmente gratuitas.

A abertura oficial acontecerá na quarta-feira (6), às 19h, com a chegada do Papai Noel, no Largo dos Estudantes Sônia Chemale. Na sequência, às 20h, haverá um show com a cantora Luiza Barbosa. A programação seguirá até o próximo dia 06 de janeiro, com a apresentação do Terno de Reis. A seguir veja o cronograma completo do Natal dos Bons Ventos:

PROGRAMAÇÃO