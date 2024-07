Operação Leviatã cumpre mandados no Litoral Norte

A Polícia Civil (PC) deflagrou na última quinta-feira (27/06) a Operação Leviatã. O objetivo da ação é combater grupos criminosos responsáveis pelos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Ela integra a Operação Nárke 2, coordenada pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), e visa integrar as forças de segurança pública na prevenção e repressão qualificada ao tráfico em todo o país.

A investigação iniciou-se a partir do recebimento de informação acerca de armazenamento de entorpecentes em estabelecimento comercial, ocasião em que foram apreendidas quase duas toneladas de entorpecentes. A partir disso, apurou-se um esquema complexo de compra, venda e distribuição de drogas, cujas ramificações cobriam todo o RS.

Mais de 520 policiais participaram do trabalho, que cumpriu 281 ordens judiciais nos estados do Rio Grande do Sul (RS), Santa Catarina (SC) e Paraná (PR). No Litoral Norte gaúcho, os mandados foram cumpridos nas cidades de Cidreira e Torres. Ao todo, 54 pessoas foram presas. A Polícia apreendeu seis armas de fogo, diversas porções de entorpecentes, 18 veículos e R$ 34 mil. Além disso, por ordem da Justiça, foram bloqueadas 37 contas bancárias, somando a quantia de quase seis milhões de reais.