Rodeio de Osório se encerrou no domingo

Após cinco dias, se encerrou no domingo (30/06), a 40ª edição do Rodeio Crioulo Internacional de Osório. Com mais de 500 duplas inscritas na Campeira, o evento recebeu um bom público, apesar do frio e do forte vento que atingiu o município. Ele foi realizado pela prefeitura local, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude.

Os shows esse ano ficaram por conta do Grupo Carqueja; Jairo Lambari e Jorge Guedes & Família; César Oliveira e Rogério Melo; e Elton Saldanha. Além disso, houve a realização de Bailes com Sandro Cavilho, Tchê Barbaridade, Tchê Chaleira, Bailaço e JJSV.

Paralelamente ao Rodeio, o Parque de Rodeios recebeu outros eventos, incluindo a 30ª Tafona da Canção Nativa, a 22ª Feira Agropecuária, a Exposição Morfológica do Cavalo Crioulo, a Doma de Ouro ABCCC – Redomão, além de uma edição especial do Bazar É Daqui Tem Valor.

Com âmbito solidário, o Rodeio terá toda renda arrecadada na bilheteira revertida para o Rotary e o Lions, que farão a destinação dos recursos para as cidades afetadas pelas enchentes em todo o Estado. A matéria completa sobre o Rodeio você poderá conferir na edição da próxima sexta-feira (5).