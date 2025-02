Operação combate furto de cabos de energia

A Brigada Militar (BM) deflagrou durante a quinta-feira (23), a Operação para combater o crime de furto de cabos e fios de energia em Santo Antônio da Patrulha. A ação contou com a participação dos policiais do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e do 1º Batalhão Ambiental da BM (BABM), juntamente com os agentes da Polícia Civil (PC), do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), da Secretaria Estadual de Segurança Pública, da CEEE Equatorial e de empresas telefônicas.

Ao todo, quatro estabelecimentos foram vistoriados, sendo apreendidos 206,8 mil quilos de fios (8,8 quilos de cobre, 18kg de material de uso exclusivo da CEEE e 180 quilos de alumínio). Duas pessoas acabaram sendo presas. Elas foram levadas a Delegacia de Polícia (DP) de SAP para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhadas ao sistema prisional.

CRÉDITO: BM