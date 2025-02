Mais de quatro mil atletas participaram da Travessia Torres – Tramandaí

No último sábado (25), ocorreu a Travessia Torres – Tramandaí (TTT). A tradicional prova teve mais de quatro mil atletas inscritos, maior número registrado em todas as edições do evento. A competição foi realizada pelo Clube de Corredores de Porto Alegre (Corpa) e contou com o apoio da Prefeitura de Imbé, por meio da Secretaria Municipal de Turismo.

Na Ultra Maratona, os competidores partiram da ponte que liga a Torres à Passo de Torres (SC) em direção à praia de Imbé. Depois de 84,4 quilômetros percorridos, o grande vencedor da prova Masculina foi Gabriel Picarelli. Ele completou o percurso com a marca de seis horas, 30 minutos e 26 segundos, 2min e 34seg a frente do segundo colocado.

“Um dia incrível, de muita alegria, sabedoria, paciência e amor”, resumiu Gabriel, que ainda declarou: “Não exija perfeição nos outros e nem mesmo em você, mas procure melhorar-se quanto possível. Tenha paciência! O que é para ser seu, será. Ninguém começa dando saltos, tudo em nossa vida se constrói passo a passo. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e, de repente, você estará fazendo o impossível”, finalizou o atleta.

Gabriel Picarelli completou os 84,4km com o tempo de 6h 30min e 26seg.

Já na categoria Feminina, Minéia Vinch não deu nenhuma chance para as adversárias, terminando a prova com o tempo de 7h 33min e 58seg, cruzando a linha de chegada mais de 30 minutos a frente da segunda colocada. Após a prova, a atleta disse algumas palavras sobre a conquista. “A primeira parte até o quilômetro 48 foi tranquila. Mas depois pesou o vento contra, pesou a perna e o ritmo diminuiu. Mas eu só tinha uma coisa em mente: Tem um monte de pessoas torcendo por mim e eu vou terminar a prova. Não vou chegar me arrastando, vou chegar inteira e eu cheguei”, contou Minéia.

Minéia Vinch com o troféu de 1º lugar na Ultra Maratona Feminina.

OUTROS RESULTADOS

Além da Ultra Maratona, a TTT 2025 contou com outros percursos de 42km (maratona), 21km (meia maratona) e oito quilômetros. As provas foram disputadas em Solo, Duplas, Quartetos e Octetos (grupos de oito pessoas), sendo premiados os cinco melhores colocados nas categorias Geral e por faixa etária nos naipes Masculino, Feminino e Misto. A seguir veja os campeões Geral em cada categoria, juntamente com as marcas registradas.

DUPLAS

Mas – Fabio Carneiro e Frank Silvestrin: 6h 04min e 47seg.

Fem – Jaqueline Fassbinder e Aline Diehl: 7h 25min e 07seg.

QUARTETO

Mas – Tiago, Guilherme, Giovani e Rodrigo: 5h 38min e 31seg.

Fem – Joceline, Angela, Ana e Julia: 6h 54min e 17seg.

OCTETO

Mas – Lucas, Alex, Anderson, Fabricio, Eduardo, Rafael Carlos e Bruno: 5h 21min e 13seg.

Fem – Alice, Luisa, Patricia, Elis, Isadora, Mariana, Marizete e Daiane: 6h 29min e 46seg.



SOLO

42km Mas – Luan Dupont: 3h 05min e 16seg.

42km Fem – Juliana Arrial: 3h 55min e 39seg.

21km Mas – Igon Bohn: 1h 24min e 38seg.

21km Fem – Vanessa Salgueiro: 1h 39min e 08seg.

8km Mas – Rodrigo Rosa: 31min e 58seg.

8km Fem – Paola Horst: 35min e 11seg.

CRÉDITO FOTO 1: Ivan de Andrade

CRÉDITO FOTO 2: Márcio Rodrigues

CRÉDITO FOTO 3: Divulgação