Polícia apreende armas e grande quantidade de drogas

A Polícia Civil (PC) deflagrou na manhã de segunda-feira (27), uma Operação visando combater o tráfico de entorpecentes no Litoral Norte gaúcho. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido em um imóvel localizado no bairro Nova Nordeste, no município de Imbé.

No imóvel, os policiais encontraram uma grande quantidade de drogas, incluindo skunk, ecstasy e MDMA. Além disso, foram apreendidas duas armas de fogo calibres 32 e 38 milímetros e dezenas de munições. Um homem de 39 anos foi preso em flagrante e levado a Delegacia de Polícia (DP) de Imbé para registro de ocorrência.

CRÉDITO: PC