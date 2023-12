NOTÍCIAS POLICIAIS

MULHER MORTA À FACADA – Um homem foi preso na noite de terça-feira (28/10), em Torres, acusado de matar a própria filha, com golpes de faca. Segundo a Brigada Militar (BM), o crime teria ocorrido após uma brigada familiar na Rua dos Pescadores, no bairro Salinas.

Quando os Policiais Militares (PMs) chegaram ao local, encontraram o corpo da vítima, de 22 anos, com pelo menos um ferimento devido a um objeto cortante. Após buscas, os brigadianos conseguiram encontrar o agressor. Ele estava escondido embaixo de uma pilha de madeiras e apresentava estar bem alterado. O homem, de 56 anos, foi preso e levado para a Delegacia de Polícia (DP) de Torres para registro de ocorrência.

De acordo com a Polícia, o preso possuía antecedente por violência doméstica contra sua companheira, a mãe da jovem morta. Após investigações, os policias conseguiram apreender o celular e a faca utilizada no crime. Ambos os objetos estavam nas residências de parentes do preso. O caso segue sendo investigado.

ACIDENTE NO PEDÁGIO – Um caminhão derrubou uma cabine da Praça de Pedágio de Santo Antônio da Patrulha, localizada no quilômetro 19 da BR-290 (Freeway). A colisão aconteceu por volta das 18h de quarta (29/11), no sentido Porto Alegre – Litoral. Um dos funcionários da CCR Viasul que estava no local durante o acidente foi socorrido. Felizmente, o homem não se feriu.

Já o motorista do caminhão fugiu do local e está sendo procurado. Segundo informações, uma das cintas do veículo ficou presa na cabine. As imagens das câmeras de segurança estão sendo analisadas na tentativa de identificar o veículo. A CCR informou que a pista da cabine foi interditada, não havendo maiores transtornos no trecho.

MORTE NO TRÂNSITO – A Brigada BM foi acionada na noite de quarta-feira (29/11), após uma motocicleta Honda Biz e um automóvel Jeep Renegade se envolverem em um acidente de trânsito no Centro de Torres. Conforme a Brigada, a colisão aconteceu por volta das 23h, no cruzamento entre a Avenida General Osório e a Rua Bento Gonçalves.

A condutora da moto, de 60 anos, ficou ferida e precisou ser levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ao Hospital da cidade, o Nossa Senhora dos Navegantes, onde acabou não resistindo aos ferimentos e vindo a óbito na madrugada de quinta (30/11). O nome da vítima não foi divulgado.

Já o condutor do carro, de 27 anos, foi preso por estar dirigindo sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ele foi levado à DP de Torres, onde foi registrada ocorrência.