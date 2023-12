Municípios e hospitais do Litoral Norte receberão dois milhões

Dentro das ações da Operação RS Verão Total 2023/2024 do Governo do Estado, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) fará um investimento de três milhões de reais em municípios e hospitais do Litoral gaúcho. Somente no Litoral Norte, a quantia repassada será de R$ 2,005 milhões. Os recursos serão utilizados para o custeio do aumento de atendimentos de urgências nos serviços de saúde de dezembro de 2023 a março de 2024.

O pagamento aos municípios está previsto para ocorrer em 18 de dezembro. Ao todo, serão nove hospitais beneficiados, com a verba de R$ 1,5 milhão, sendo cinco no Litoral Norte: Nossa Senhora dos Navegantes (Torres), Santa Luzia (Capão da Canoa), São Vicente de Paulo (Osório), além dos Hospitais de Tramandaí (HT) e de Santo Antônio da Patrulha (HSAP). Destes, o HSAP receberá R$ 100 mil e outros quatro receberão a quantia de 200 mil reais cada um. Os recursos serão aplicados para ampliação e qualificação do atendimento de urgência e emergência.

SAMU

Os municípios-sede de bases do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do Litoral farão jus a uma parcela extra de repasse. O serviço deverá funcionar de forma regionalizada em todo o território no período de veraneio, ficando autorizado o acionamento, pelo regulador estadual de urgências, de ambulâncias de municípios vizinhos, quando esgotados os meios no município onde ocorre o agravo.

Os valores variam entre 20 mil e 90 mil reais. No total, serão aplicados R$ 800 mil nessa área pelo Governo do Estado em 19 bases. No Litoral Norte, serão R$ 585 mil, repartidos entre 13 municípios. As cidades de Arroio do Sal, Balneário Pinhal, Imbé, Palmares do Sul, SAP, Tavares, Terra de Areia, Três Cachoeiras e Xangri-lá receberão 25 mil reais cada uma. Já os Samu de Capão da Canoa, Osório, Torres e Tramandaí receberão a quantia de R$ 90 mil, cada.

PRONTO ATENDIMENTOS

Os atendimentos de urgência e emergência nessas cidades contam ainda com o reforço dos Pronto Atendimentos (PAs) 24 Horas, Postos de Saúde (PSs) e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Serão 14 contemplados, com um montante total de R$ 700 mil, sendo o repasse variando entre R$ 40 mil a R$ 60 mil, de acordo com o porte e média de atendimentos e consultas no último veraneio.

No Litoral Note, 11 locais de atendimento serão contemplados, com a quantia de R$ 590 mil. A distribuição será da seguinte maneira: O PA de Arroio do Sal, o PS Sueli Santos de Souza (Pinhal), a Unidade de Saúde de Quintão (Palmares) e o PA de Terra de Areia receberão 40 mil reais, cada um. A UPA de Capão da Canoa, o Centro Integrado De Saúde Eva Dias Mello (Cidreira), além dos PAs de Imbé e Xangri-lá, receberão R$ 50 mil, cada um. Já o PA de Torres e as UPAs de Osório e Tramandaí receberão 60 mil reais, cada.