Município da região recebe máquinas agrícolas

Dando continuidade à entrega de maquinários agrícolas e veículos aos municípios do Litoral Norte gaúcho, o deputado federal Alceu Moreira (MDB) esteve na última sexta-feira (24), na cidade de Dom Pedro de Alcântara. Na ocasião, foi entregue ao município uma miniescavadeira hidráulica. O equipamento foi adquirido com recursos indicados e articulados por Alceu, em parceria com o deputado estadual Luciano Silveira (MDB).

“Penso em quantas pessoas vamos conseguir ajudar a partir dessa máquina, seja na manutenção de estradas ou na construção de poços. Essa conquista é fruto do nosso compromisso e responsabilidade com essa comunidade que tanto confia no nosso trabalho”, celebrou Alceu. “Nosso trabalho colhe bons frutos porque ouvimos as pessoas e procuramos entregar o que a comunidade realmente precisa. E isto só é possível vivendo o dia a dia delas, estando sempre por perto”, reforçou Luciano. Já o prefeito de Dom Pedro de Alcântara, Alexandre Evaldt, celebrou a importância da parceria e do alinhamento político entre a prefeitura e os dois Gabinetes parlamentares. “Já são mais de R$ 2 milhões captados em investimentos para a cidade. Quem ganha com isso é a população”, comemorou Evaldt.

R$ 9,9 MILHÕES DE INVESTIMENTOS

Ao todo, 15 municípios do Litoral Norte foram contemplados com novos recursos, totalizando R$ 9,9 milhões de investimento para as cidades da região. O montante provém das emendas destinadas por Alceu e articuladas por Luciano em dezembro de 2022, sendo entregues somente agora, devido a diversos empecilhos, incluindo a pandemia.

As cidades contempladas foram: Osório (R$ 2,4 milhões), Maquiné (R$ 1,9 milhão), Arroio do Sal (R$ 818 mil), Palmares do Sul (R$ 740 mil), Dom Pedro de Alcântara (R$ 300 mil), Mampituba (R$ 300 mil), Terra de Areia (R$ 300 mil), Capão da Canoa (R$ 280 mil), Tramandaí (R$ 200 mil), Xangri-lá (R$ 200 mil), Mostardas (R$ 150 mil), Santo Antônio da Patrulha (R$ 120 mil), Caraá (R$ 100 mil) e Três Cachoeiras (R$ 100 mil).