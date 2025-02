NOTÍCIAS CURTAS

GOLPE – A prefeitura de Osório alerta toda a comunidade osoriense sobre um golpe que está sendo aplicado em algumas pessoas. Moradores comunicaram terem recebido e-mails sobre supostas irregularidades em seus alvarás. Na mensagem, diz para a pessoa clicar em um link. O Executivo osoriense ressalta que não envia esse tipo de e-mail e pede que os moradores que receberem, não cliquem no link e procurem a Delegacia de Polícia (DP) para registrar ocorrência.

CRÉDITO: Divulgação

OFICINAS DE TEATRO – A Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Cultura de Osório está com as inscrições abertas para as oficinas gratuitas de Teatro. Podem participar crianças a partir de 12 anos de idade. As aulas são organizadas pela Assessoria de Cultura e terão início em março, sendo realizadas no período diurno (manhã e/ou tarde).

As inscrições são limitadas e vão até o dia 28 de fevereiro. Elas podem ser feitas no Centro Cultural José do Patrocínio, localizado na Rua Barão do Triunfo, nº 1.065, bairro Centro. Lembrando que os menores devem estar acompanhados dos responsáveis no momento das inscrições. Vale ressaltar que aqueles que já participam das oficinas e quiserem continuar fazendo, deverão realizar a rematrícula. Mais informações no e-mail: culturaosorio2021@gmail.com.

CRÉDITO: Divulgação

CORAIS – Também estão abertas as inscrições para os interessados em participar do Coral Municipal. Ao todo, serão três grupos: um Infantojuvenil (de oito a 17 anos) e dois Adultos (a partir de 18 anos), sendo um deles realizado em Atlântida Sul. As inscrições devem ser feitas no Centro Cultural José do Patrocínio. Lembrando que, após a inscrição, será agendada uma audição vocal com o candidato.

Na cidade, os ensaios acontecerão no Centro Cultural José do Patrocínio. Já na praia, eles irão ocorrer na Sala Multiuso, ao lado da subprefeitura. Todos os ensaios serão realizados nas segundas-feiras nos seguintes horários: Adulto Atlântida Sul: Das 15h às 17h; Infantojuvenil: Das 18h às 20h; Adulto Osório: Das 20h às 22h. Mais informações pelo e-mail: culturaosorio2021@gmail.com.

MATERIAL ESCOLAR – Com a volta as aulas se aproximando, o Rotary Club Bons Ventos de Osório deu início a sua tradicional Campanha para arrecadar materiais escolares para os alunos em situação de vulnerabilidade social na cidade. Para se ter uma ideia, no ano passado, foram arrecadados mais de dois mil itens, sendo entregues kits para 150 estudantes de seis escolas locais.

Quem quiser ajudar, basta comprar os materiais em um dos parceiros e depositar na caixa de doações. Os estabelecimentos participantes ‘Volta às Aulas com o Rotary Bons Ventos’ são: Bambi, Bazar Cinderela, Clip, HM Personal, Paper Papelaria e Colégio Marquês. Também é possível fazer um PIX para a chave: rotarybonsventos@gmail (e-mails), e os membros do Clube irão realizar a compra dos itens para a montagem dos kits. Mais informações podem ser obtidas no perfil do Instagram do Rotary: @rotarybonsventos .

CRÉDITO: Divulgação

LIMPEZA NO LARGO – Moradores que passaram pelo Largo dos Estudantes Sônia Chemale nos últimos dias, provavelmente, devem ter reparado em pessoas realizando a limpeza do local. A prefeitura anunciou que irá realizar semanalmente, um mutirão de limpeza no espaço.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento, Turismo e Cultura, Alexandre Ramos, o objetivo é “qualificar um dos principais pontos de encontro da comunidade”. Segundo ele, a ideia é que a lavagem seja feita aos sábados. Além disso, uma pessoa deve ser colocada para realizar a limpeza dos banheiros a noite. Vale ressaltar que, durante o dia, já existe uma pessoa responsável pelo serviço.

CRÉDITO: PMO

TURNO ESTENDIDO – Na segunda-feira (3), o Posto Médico Central Dr. Flávio Silveira (Centrão) passou a realizar o agendamento para atendimento odontológico em horário estendido. O atendimento ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 17h e 30min às 21h e 30min.

Serão priorizados os moradores locais, com limitação de agendamento em horário comercial. A pessoa deverá levar um comprovante do empregador para marcar a consulta. Os agendamentos devem ser realizados presencialmente no Posto Central (Rua Garibaldi, nº 255, no bairro Sul Brasileiro), de segunda a sexta-feira: das 8h às 12h e das 13h às 17h, e, também, às terças, das 17h e 30min às 20h e 30min. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal da Saúde, pelo Whatsapp: (51) 99680-4820.

CRÉDITO: PMO

CAIXA D’ÁGUA – Os secretários municipais Gonzalo Rafael Pintos (Saúde) e Marcelo Reis (Educação), visitaram na última quinta-feira (30/01), a aldeia indígena Sol Nascente, localizada às margens da ERS-389 (Estrada do Mar). Eles foram recebidos pelo cacique Sérgio Gimenes e pelo agente indígena de saneamento básico, Marco Benites. Durante a conversa com os moradores, o diretor da escola da aldeia, Ramon Schlichting, relatou o problema da questão do abastecimento de água no local. A solução sugerida foi a aquisição de uma caixa d’água, a qual será fornecida pela Secretaria Municipal de Educação e instalada pela equipe da Secretaria de Obras e Saneamento.