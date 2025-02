Equipes da CCR Viasul iniciaram na noite de terça-feira (4), o içamento de vigas na ponte sobre o Rio Gravataí, em Cachoeirinha (região Metropolitana). O trabalho acontece no quilômetro 84 da BR-290 (Freeway), no sentido Porto Alegre – Litoral, e deve se estender até a manhã desta quara (5). Devido as obras, houve bloqueio no trecho. A via foi sinalizada e os motoristas foram auxiliados pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

CRÉDITO: CCR