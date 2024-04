NOTÍCIAS CURTAS

RODEIO – Foram divulgadas no início da tarde de segunda-feira (1), as datas para o 40º Rodeio Crioulo Internacional de Osório. O evento acontecerá entre os dias 29 de maio e 02 de junho no Parque de Rodeios e Eventos Jorge Dariva. Paralelamente ao Rodeio, também ocorrerá a 30ª Tafona da Canção Nativa e a 22ª Feira Agropecuária. A programação, assim com os shows devem ser divulgados nas próximas semanas.

ELEIÇÕES – Com a proximidade das Eleições Municipais, a movimentação e as trocas de partidos vão ser cada vez mais constantes. Na segunda, foi confirmado que o vereador Charlon Muller (MDB) irá deixar o partido pelo qual foi eleito para seus dois mandatos. Segundo vereador mais votado na última Eleição, Charlon irá concorrer pelo União Brasil. Lembrando que o prazo para os vereadores mudarem de sigla vai até sexta-feira (5).

INCÊNDIO – O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) precisou ser acionado na segunda-feira (1), após uma área de vegetação no município acabar pegando fogo. A ocorrência foi registrada na localidade de Engenho da Serra. Antes da chegada dos bombeiros, os moradores utilizaram baldes d’água, mangueiras e extintores para que as chamas não se espalhassem.

Com a mata seca, o fogo acabou se espalhando, sendo necessário apoio do Pelotão de Cidreira. Após algumas horas, o fogo foi totalmente controlado. Felizmente, não houve feridos. A causa do incêndio não foi identificada, mas a indícios de que as chamas teriam iniciado durante a queima de lixo realizada por um dos moradores.

VACINAÇÃO – Nesta semana, segue sendo realizada a vacinação contra a gripe (Influenza). Até o momento foram vacinadas aproximadamente 1,9 mil pessoas. Podem se vacinar crianças de seis meses a menores de seis anos de idade; pessoas com 60 anos ou mais; gestantes; puérperas; trabalhadores da Saúde; professores; profissionais das Forças de Segurança e das Forças Armadas; indígenas; quilombolas; e pessoas em situação de rua.

Além do Posto Central, a vacina está disponível nos seguintes Postos: Aguapés, Albatroz, Atlântida Sul, Caravágio, Glória, Laranjeiras e Primavera. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia e das 13h e 30min às 17h. Já em outros quatro Postos haverá atendimento especial. Em Passinhos, o atendimento acorrerá nas segundas pela manhã. Também às segundas, só que a tarde, a aplicação das vacinas ocorrerá no Posto da Borússia. Ainda haverá vacinação nos Postos de Santa Luzia (quintas-feiras) e do Palmital (sextas), ambos no período da tarde.

Lembrando que para se vacinar é necessário que a pessoa leve um documento com foto e a Carteira de Vacinação.