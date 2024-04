Litoral Norte registra acidentes com mortes

O feriadão de Páscoa foi marcado por acidentes com óbitos no Litoral Norte gaúcho. Um ciclista morreu ao ser atropelado por um automóvel durante a noite de sexta-feira (29/03). A colisão aconteceu na altura do quilômetro 30 da ERS-786 (Interpraias), em Cidreira. De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), uma caminhonete Eco Sport trafegava no sentido Tramandaí – Cidreira, quando o ciclista teria saído do acostamento e entrado na pista.

O motorista do carro relatou que a bicicleta não possuía dispositivos de sinalização e, quando enxergou ela já não conseguiu desviar e evitar o acidente. O homem permaneceu no local e prestou os primeiros socorros. Porém, quando a ambulância no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local, o ciclista já estava morto.

A vítima, que não teve a identidade divulgada, trata-se de um jovem, de cerca de 20 anos. Já o condutor da caminhonete passou pelo teste do bafômetro, o qual deu negativo para consumo de álcool. Após ser ouvido pelos policiais, ele foi liberado. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia (DP) de Cidreira e está sendo investigado.

DOIS MOTORISTAS MORTOS

No início da manhã de sábado (30/03), um automóvel Honda City acabou colidindo contra o muro de um condomínio em Xangri-lá. O acidente aconteceu por volta das 7h, na Rua Leopoldo Stenzel. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), o veículo trafegava no sentido da Avenida Paraguassu, em direção a ERS-389 (Estrada do Mar), quando o motorista acabou atingindo em cheio o muro do condomínio Ventura.

Devido a colisão, parte do muro desabou, atingindo a parte da frente e a parte interna do carro. O condutor, identificado como Otávio Fogaça Prates da Cunha, de 20 anos, acabou falecendo na hora. Os bombeiros informaram que foi necessária a retirada do motor do carro para evitar a possibilidade de um incêndio. O local foi isolado para realização da Perícia e a Polícia Civil (PC) está investigando as causas do acidente.

Ainda na manhã de sábado, outro motorista acabou morrendo em um acidente de trânsito, desta vez em Torres. Conforme o Samu, um automóvel Gol seguia pela Avenida José Amâncio da Rosa, no bairro São João, quando o condutor acabou perdendo o controle da direção, saiu da pista, derrubou uma cerca e acabou invadindo o pátio de uma residência. O motorista, identificado como Ledio Roberto da Silva, de 54 anos, acabou falecendo no local. O óbito foi registrado na DP de Torres e a Polícia já iniciou as investigações.

OUTRO ATROPELAMENTO

Já na tarde de domingo (31/03), foi registrado mais um acidente com morte na região. Uma menina de cinco anos de idade acabou morrendo ao ser atropelada em Xangri-lá. A Brigada Militar (BM) informou que a criança estava participando de um passeio ciclístico na Praia do Remanso, quando acabou sendo atingida por um automóvel.

A menor estava acompanhada do tio no momento do acidente. O familiar relatou que estava à frente dela e, que ouviu um barulho e, quando se virou, avistou a menina caída. Imediatamente, a criança foi levada ao Pronto de Atendimento da cidade. Mas, infelizmente, ela não resistiu aos ferimentos e acabou vindo à óbito.

Já a motorista que atropelou a menina, disse que se ofereceu para prestar socorro e leva-la até a unidade de saúde, o que, segundo ela, foi negado pelos familiares. A mulher passou pelo teste do bafômetro, o qual deu negativo para consumo de bebida alcoólica. Após ser ouvida pelos policiais, a condutora foi liberada. O caso foi registrado na Delegacia de Xangri-lá e a Polícia já iniciou as investigações.