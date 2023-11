NOTÍCIAS CURTAS

MORTE EM SAP – Uma motocicleta Yamaha YBR 125 se envolveu em um acidente de trânsito na noite de segunda (13), em um trecho da ERS-474, em Santo Antônio da Patrulha. De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o veículo, com placas de Novo Hamburgo (nos Vales), seguia em direção a Taquara, quando o condutor da moto acabou perdendo o controle da direção, durante uma curva, e acabou colidindo na guarda lateral da pista. O motociclista, de 70 anos de idade, acabou morrendo no local. O nome da vítima não foi divulgado.

HOMEM ESPANCADO – A Brigada Militar (BM) foi acionada na quarta-feira (15), após um homem ser espancado por pulares em Palmares do Sul. Quando os Policiais Militares (PMs) chegaram ao local indicado, na Rua Padre José Anchieta, no balneário de Quintão, a vítima já havia sido encaminhada para receber atendimento.

Conforme a BM, devido as diversas lesões, o homem precisou ser levado para o Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre, mas sem risco de morte. Testemunhas teriam relatado que as agressões teriam sido motivas diante do homem ter cometido um suposto estupro. O indivíduo possui diversos antecedentes por ameaça, roubo, furto, posse e tráfico de drogas, entre outros crimes. O caso foi registrado na Delegacia de Palmares e a Polícia Civil (PC) está investigando o caso.

HOMEM BALEADO – A Polícia segue as buscas pelos autores dos disparos que acabaram deixando um homem ferido na noite de quarta, em Tramandaí. O caso ocorreu na Rua Venceslau Brás, no Parque dos Presidentes. Segundo informações, homens armados e usando toucas ninja passaram atirando abordo de um veículo de cor prata, atingindo a vítima, com pelo menos oito tiros. O homem baleado foi socorrido e levado para o Hospital de Tramandaí. O estado de saúde dele não foi divulgado.

CORPO ENCONTRADO – Moradores acionaram a Brigada na manhã de quinta-feira (16) após um corpo ser encontrado próximo as dunas, no limite entre os municípios de Cidreira e Tramandaí. O cadáver, que está em sinal avançado de decomposição, foi levado para o Posto Médico Legal (PML), onde passará por necrópsia para identificação da vítima e da causa da morte. O local onde foi encontrado o corpo foi isolado para realização da Perícia e a Polícia Civil já iniciou as investigações sobre o caso.