PRF apreende 1,5 quilo de drogas na BR-101

OSÓRIO – Os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizavam uma Operação de combate à criminalidade na BR-101, durante a madrugada de quarta-feira (15), quando abordaram um automóvel Space Fox, com placas de Canoas (região Metropolitana), que seguia em direção a Porto Alegre. Ao todo, três pessoas estavam dentro do veículo, sendo dois homens e uma mulher.

Conforme a PRF, o condutor do carro, de 39 anos, se identificou com motorista de aplicativo. O homem, teria relatado aos agentes, que teria sido contatado pelo casal, por meio de um aplicativo, para realizar uma corrida até a capital. Durante buscas no automóvel, foi encontrado na mochila do motorista, 1,5 quilo de maconha, além de objetos e uma quantia em dinheiro.

O homem, que já possuía antecedentes por lesão corporal, ameaça e posse de entorpecentes, foi preso e levado à Delegacia de Polícia (DP) da cidade para registro de ocorrência. Já o casal de passageiros, foi ouvido e liberado.